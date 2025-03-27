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Spor

Sivasspor, Adana Demirspor'a hazırlanıyor

Sivasspor, Süper Lig'in 29. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

IHA27 Mart 2025 Perşembe 19:49 - Güncelleme:
Sivasspor, Adana Demirspor'a hazırlanıyor
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Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Sivasspor, sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan Yiğidolar, taktik maçla idmanı tamamladı.

Ülkelerinin milli takım kampından dönen Rey Manaj, Garry Rodrigues, Sinan Kaya, Emre Gökay ve Emirhan Başyiğit, takımla birlikte çalışmalara başladı.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Sivasspor ile Adana Demirspor, cumartesi günü saat 13.30'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

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