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Spor

Sivasspor, Alanyaspor maçının taktiğini çalıştı

Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarını tamamladı.

DHA19 Nisan 2022 Salı 15:43 - Güncelleme: 19 Nisan 2022 Salı 15:43
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Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, bugün Antalya'da yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Antalya'nın Serik ilçesinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalara yer verildi. Antrenman sonrası kafile Antalya'dan Alanya'ya geçti.

Aytemiz Alanyaspor ile Demir Grup Sivasspor, yarın saat 20.30'da Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Ali Şansalan görev yapacak.

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