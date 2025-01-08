Sivasspor, Alanyaspor mesaisine başladı

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Net Global Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ilk olarak koordinasyon ve ısınma çalışması yaptı. Ardından pas çalışan kırmızı-beyazlı ekip, dar alanda oyun ve koşuyla idmanı tamamladı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda dün Beşiktaş ile oynanan maçta 90 dakika forma giyen futbolcular ise günü yenilenme çalışmalarıyla geçirdi.

Sivasspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürecek.

Sivasspor ile Alanyaspor, 12 Ocak Pazar günü saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.