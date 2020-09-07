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Spor

Sivasspor, Alper Potuk ile görüşecek

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Alper Potuk, Süper Lig takımlarından Sivasspor'un transfer gündeminde.

IHA07 Eylül 2020 Pazartesi 16:20 - Güncelleme: 07 Eylül 2020 Pazartesi 16:20
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Yeni sezon öncesi kadro çalışmalarını sürdüren Sivasspor’da teknik direktör Rıza Çalımbay, Fenerbahçe ile yollarını ayıran 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Alper Potuk ile temasa geçti.

İlk önce menajer aracılığıyla Potuk ile bir ön görüşme yapan Sivasspor, takıma yerli bir orta saha kazandırmak adına Alper’i kadrosuna katmayı istiyor. Transferle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Sivasspor Kulübü yönetimini de bu hafta Alper ile görüşeceği öğrenildi.

Alper, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 8 maça çıkarken gol veya asist kaydedememişti.

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