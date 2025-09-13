İSTANBUL 28°C / 20°C
Spor

Sivasspor, Aly Malle'yi renklerine bağladı

1. Lig takımlarından Sivasspor, Aly Malle'yi transfer ettiğini açıkladı.

13 Eylül 2025 Cumartesi 10:55
Sivasspor, Aly Malle'yi renklerine bağladı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor, Malili futbolcu Aly Malle'yi renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Aly Malle ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Aly Malle'ye takımımıza hoş geldin der, kırmızı-beyazlı formamız altında başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

Futbola Black Stars'ta başlayan Aly Malle, ardından Lorca FC, Udinese, Grasshopper, Balıkesirspor, Ascoli, Malatyaspor, Erzurumspor, Eyüpspor, Otelul Galati, Şanlıurfaspor forması giydi. Malili futbolcu son olarak Alagöz Holding Iğdır FK'de oynadı

