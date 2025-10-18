Sivasspor, Ankara Keçiörengücü deplasmanına hazır

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında deplasmanda Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak Özbelsan Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmaları ve top koruma egzersizleriyle süren kırmızı beyazlı ekibin idmanı, duran top organizasyonlarıyla sona erdi.
Sivasspor, karşılaşma öncesi Ankara'da kampa girecek.
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile Özbelsan Sivasspor, Aktepe Stadı'nda, yarın saat 13.30'da karşı karşıya gelecek.