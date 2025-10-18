İSTANBUL 20°C / 14°C
Spor

Sivasspor, Ankara Keçiörengücü deplasmanına hazır

Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

18 Ekim 2025 Cumartesi 13:09
Sivasspor, Ankara Keçiörengücü deplasmanına hazır
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında deplasmanda Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak Özbelsan Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmaları ve top koruma egzersizleriyle süren kırmızı beyazlı ekibin idmanı, duran top organizasyonlarıyla sona erdi.

Sivasspor, karşılaşma öncesi Ankara'da kampa girecek.

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile Özbelsan Sivasspor, Aktepe Stadı'nda, yarın saat 13.30'da karşı karşıya gelecek.

