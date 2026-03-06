Sivasspor, Ankara Keçiörengücü maçına hazır

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek olan Özbelsan Sivasspor, bu mücadelenin hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör İsmet Taşdemir ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından atletik koşu çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı duran top organizasyon ile tamamladı. Kırmızı-beyazlılar, antrenmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girdi.

Sivasspor ile Ankara Keçiörengücü, 7 Mart 2026 Cumartesi günü saat 13.30'da 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak