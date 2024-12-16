Sivasspor, Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarına devam etti

Net Global Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 18 Aralık Çarşamba günü deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Çalışma, çift kale maçla tamamlandı.
Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak Ankara'ya gidecek.
Ankara Keçiörengücü ile Net Global Sivasspor, 18 Aralık Çarşamba günü saat 13.00'te Aktepe Stadı'nda karşılaşacak.