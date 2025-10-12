Sivasspor, Ankara Keçiörengücü mesaisinde

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında 19 Ekim Pazar günü deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak olan Özbelsan Sivasspor, hazırlıklarını bugün sağanak yağış altında yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından atletik koşu çalışması yapan Yiğidolar, çift kale maçla idmanı tamamladı.

Kırmızı-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla Ankara Keçiörengücü müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.