  • Sivasspor, Ankara Keçiörengücü mesaisinde
Spor

Sivasspor, Ankara Keçiörengücü mesaisinde

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak olan Sivasspor, hazırlıklarına devam etti.

12 Ekim 2025 Pazar 14:00
Sivasspor, Ankara Keçiörengücü mesaisinde
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında 19 Ekim Pazar günü deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak olan Özbelsan Sivasspor, hazırlıklarını bugün sağanak yağış altında yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından atletik koşu çalışması yapan Yiğidolar, çift kale maçla idmanı tamamladı.

Kırmızı-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla Ankara Keçiörengücü müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

  • sivasspor
  • trendyol 1. lig
  • Ankara Keçiörengücü

