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Spor

Sivasspor Ankaragücü maçına 5 eksikle çıkacak

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Ankaragücü'ne konuk olacak Sivasspor'da, sakatlıkları bulunan Ziya Erdal, Erdoğan Yeşilyurt, Robin Yalçın, Leke James ve Kader Keita forma giyemeyecek.

AA17 Eylül 2022 Cumartesi 11:13 - Güncelleme:
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Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacak.

Eryaman Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

Ligde geride kalan 6 haftada iç sahada oynadığı 4 karşılaşmada Gaziantep FK, Corendon Alanyaspor ve İstanbulspor ile 1-1, VavaCars Fatih Karagümrük'le 0-0 berabere kalan, dış sahada ise Beşiktaş'a 3-1, Adana Demirspor'a 3-0 yenilen Sivas temsilcisi, 3 puan hasretine MKE Ankaragücü karşısında son vermek istiyor.

Kırmızı-beyazlı ekipte sakatlığı bulunan Ziya Erdal, Erdoğan Yeşilyurt, Robin Yalçın, Leke James ve Kader Keita, MKE Ankaragücü karşılaşmasında forma giyemeyecek.

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