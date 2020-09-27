İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Eylül 2020 Pazar / 9 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6604
  • EURO
    8,9115
  • ALTIN
    458.493
  • BIST100
    1124.17
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sivasspor Ankaragücü maçında gol sesi çıkmadı
Spor

Sivasspor Ankaragücü maçında gol sesi çıkmadı

Süper Lig'in 3. haftasında Sivasspor evinde MKE Ankaragücü'nü ağırladı. Gol sesi çıkmayan maçta puanlar paylaşıldı.

27 Eylül 2020 Pazar 18:29 - Güncelleme: 27 Eylül 2020 Pazar 18:29
ABONE OL

Süper Lig'in üçüncü haftasındaki Demir Grup Sivasspor MKE Ankaragücü'nün ağırladı.

Mücadelenin 12. dakikasında Pinto'nun soldan ceza alanına ortasına arka direkteki Bolingi'nin kafa vuruşunda, kaleci Samassa kale çizgisi üzerinden topu güçlükle çıkardı. Sivasspor savunmasında Ziya Erdal, meşin yuvarlağı tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

35. dakikada Gradel, orta sahadan kazandığı topu ceza sahası içinde Yasin Öztekin'e aktardı. Yasin Öztekin'in sol çaprazdan şutunda araya giren Pazdan meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

71. dakikada Gradel'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza alanındaki Yatabare'nin kafa vuruşunda, top kale direğinin üstünden auta çıktı.

87. dakikada ceza alanında topla buluşan Kone, topu Hakan Arslan'a indirdi. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Friedrich gole izin vermedi.

Aynı dakika Erdoğan Yeşilyurt'un sağdan kullandığı kornerde ceza alanındaki Felix'in vuruşunda, yön değiştiren topa kale alanındaki Hakan Arslan dokundu. Kaleye yönelen topu Kitsou, son anda çizgiden çıkardı.

90+3. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un pasında Hakan Arslan'ın ceza alanı dışında kaleyi karşıdan gören noktadan vuruşunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı.

Karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.

Öte yandan, karşılaşmanın 78. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan ve kolu çıktığı belirlenen Bolingi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.