Sivasspor, Antalya kampını tamamladı

Trendyol Süper Lig'de ilk yarının tamamlanması ve 18. haftayı bay geçirecek olması nedeniyle verilen arada Antalya'da çalışmalarını sürdüren Net Global Sivasspor'un kampı sona erdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 27 Aralık'ta Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek'te toplanan kırmızı-beyazlı ekip, 10 günlük kamp programını tamamladı.

Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde yoğun bir tempoyla hazırlıklarını sürdüren Sivasspor, bugün kampı tamamlayarak Sivas'a dönecek.

Sivasspor, yarın kulüp tesislerinde yapacağı antrenmanla Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nun ilk hafta mücadelesinde, 7 Ocak Salı günü saat 19.00'da sahasında Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.