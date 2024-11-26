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Spor

Sivasspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 29 Kasım Cuma günü deplasmanda Onvo Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

26 Kasım 2024 Salı 20:33 - Güncelleme:
Sivasspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 29 Kasım Cuma günü deplasmanda Onvo Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra 5'e 5 minyatür kale maç oynayan kırmızı-beyazlı ekip, koşu ve çift kale maç yaparak idmanı tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

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