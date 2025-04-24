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Spor

Sivasspor, Antalyaspor mesaisinde

Trendyol Süper Lig'in 33. hafta maçında Antalyaspor ile karşılaşacak olan Sivasspor maçın hazırlıklarını sürdürdü.

AA24 Nisan 2025 Perşembe 13:34 - Güncelleme:
Sivasspor, Antalyaspor mesaisinde
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Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Onvo Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışması ve dar alan oyun oynayan kırmızı-beyazlılar, son bölümde taktik çalışma yaptı.

Sivasspor yarın yapacağı idmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

Sivasspor ile Antalyaspor, 26 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

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