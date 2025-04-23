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Spor

Sivasspor antrenmanda dev Türk bayrağı açtı

Sivasspor teknik heyeti ve futbolcuları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle antrenmanda saha ortasına dev bir Türk bayrağı açtı.

IHA23 Nisan 2025 Çarşamba 13:53 - Güncelleme:
Sivasspor antrenmanda dev Türk bayrağı açtı
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Sivasspor teknik heyeti ve futbolcuları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, Antalyaspor karşılaşması için idman yaptıkları Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde kutladı.

Kırmızı-beyazlı ekipte futbolcular ve teknik heyet, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla antrenmanda saha ortasında dev Türk bayrağı açarak poz verdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın yıl dönümünde sosyal medyadan yapılan paylaşımda, "Sivasspor olarak; tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yürekten kutluyoruz" notu da eklendi.

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