Sivasspor Asbaşkanı Deniz Kızılırmak, Sumudica'yı eleştirdi

EMS Yapı Sivasspor Kulübü Asbaşkanı Deniz Kızılırmak, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında iç sahada Gaziantep FK ile berabere kaldıkları maçın ardından rakip takım hocasının yaptığı hareketlerin fair play'e uymadığını söyledi.

Maçın ardından stadyum çıkışında basın mensuplarına açıklamada bulunan Kızılırmak, takımını tebrik ettiğini belirtti.

Maçta 3 puan alamadıkları için üzgün olduklarını dile getiren Kızılırmak, "Hakkımız olan 3 puandı, 2-2'lik sonuç da iyi oldu. 3 puanı elimizden kaptırdık desek doğru olur." dedi.

"BİR ANTRENÖR OYUNCUSUNA 'YERE YATIN, KALKMAYIN.' DEMEMELİ"



Maçın ardından Gaziantep FK Teknik Direktörü Marcus Sumudica'nın taraftarı tahrik ettiğini savunan Kızılırmak, şunları kaydetti:

"Rakip takımın hocasının futbol fair-play'ine uymadığını, bunun hoş olmadığını, seyirciyi tahrik ettiğini ve yaptığı hareketlerin bir antrenöre yakışmayacak hareketler olduğunu söylüyoruz. Onun yüzünden bizim 2 dakikamızda kesildi, maç 2 dakika daha uzayabilirdi. Bir antrenör oyuncusuna 'Yere yatın, kalkmayın.' dememeli. Bunlar hoş hareketler değil. Burada futbol var, futbol oynandı. Dostluk kazandı diyelim ama olmaması gereken şeyler oldu. Sivasspor'umuzu tebrik ediyorum.



Futbolda tabii ki bir takım uzatmalar, taktikler olur ama bu kadar da tabiri caizse çamura yatmaya gerek yok. Gerçek futbol oynansaydı belki daha farklı skorlar olurdu."

"YURT DIŞINDAN TRANSFERLERİMİZ VAR"



Kızılırmak, transfer çalışmalarını da değerlendirerek, "İlerleyen günlerde açıklayacağımız yurt dışından transferlerimiz var. Şu an için bekliyoruz, sonuçlandığında kamuoyuyla, spor camiasıyla paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

Transfer çalışmalarında yönetimin elinden geleni yaptığını aktaran Kızılırmak, "İlerleyen günlerde daha güzel bir Sivasspor izleyeceğimizden eminim. Biz puan almaya ve ligin üst sıralarına tırmanmaya devam edeceğiz. Takımımıza ve hocamıza güveniyoruz. Taraftarımızı çok seviyoruz, bizi yalnız bırakmasınlar. Burası Sivas, Sivas'ta Sivaslılara ihtiyacımız var, herkesi bekliyoruz." dedi.