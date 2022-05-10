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Spor

Sivasspor'un ligdeki puan cetveli dikkati çekiyor

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 36 haftada 12 galibiyet, 12 mağlubiyet ve 12 beraberlikle 12. sırada yer alan Demir Grup Sivasspor, attığı ve kalesinde gördüğü 48'er golle cetvelde de hanesine 48 puan yazdırdı.

AA10 Mayıs 2022 Salı 11:28 - Güncelleme:
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Kırmızı-beyazlılar, ligde geride kalan 36 haftalık periyotta 12 galibiyet elde etti. Rakipleriyle 12 kez berabere kalan Sivas temsilcisi, 12 defa da mağlup oldu.

Sivasspor, aldığı bu sonuçlarla ligin 12. sırasında yer aldı.

Sivas temsilcisinin diğer ilginç istatistiği de attığı, yediği gol sayısı ve topladığı puanda yaşandı.

Kırmızı-beyazlılar, rakip fileleri 48 kez havalandırırken kalesinde de 48 gole engel olamadı.

Attığı ve yediği gol sayısı eşit olan Sivasspor, 48 puan toplayarak ilginç bir istatistiğe imza attı.

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