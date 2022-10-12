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Spor

Sivasspor, Ballkani maçına 5 eksikle çıkacak

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 4. maçında Ballkani ile mücadele edecek Sivasspor'un Kosova kafilesi belli oldu.

IHA12 Ekim 2022 Çarşamba 09:26 - Güncelleme:
Sivasspor, Ballkani maçına 5 eksikle çıkacak
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Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 4. hafta maçında yarın deplasmanda Ballkani ile karşı karşıya gelecek. Kırmızı-beyazlıların maç kafilesi ise belli oldu. Kafilede sakatlıkları bulunan Leke James, Ziya Erdal, Ahmed Musa, Samba Camara ile Fredik Ulvestad yer almadı.

Sivasspor'un Kosova kafilesi şu şekilde:

"Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Baver Kuçkar, Uğur Çiftçi, Caner Osmanpaşa, Aaron Appindagoye, Murat Paluli, Dimitrios Goutas, Mehmet Albayrak, Kaan Onaran, Hakan Arslan, Robin Yalçın, Erdoğan Yeşilyurt, Clinton N'Jie, Dia Saba, Max Gradel, Charis Charisis, Mustapha Yatabare, Karol Angielski."

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