26 Aralık 2025 Cuma / 7 Recep 1447
Sivasspor, Bandırmaspor karşılaşmasına hazır

Trendyol 1. Lig'in 19. hafta mücadelesinde evinde Bandırmaspor ile karşılaşacak olan Sivasspor'da maçın hazırlıkları tamamlandı.

26 Aralık 2025 Cuma 16:44
Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında evinde Bandırmaspor ile oynayacağı yarın maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı duran top çalışması ile tamamladı.

Sivasspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girdi.

Özbelsan Sivasspor ile Bandırmaspor, yarın saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

