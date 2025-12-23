İSTANBUL 13°C / 8°C
Spor

Sivasspor, Bandırmaspor mesaisinde

Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Bandırmaspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.

AA23 Aralık 2025 Salı 16:22 - Güncelleme:
Sivasspor, Bandırmaspor mesaisinde
Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında sahasında Bandırmaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı 3 takımlı turnuva ile tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

Özbelsan Sivasspor ile Bandırmaspor, 27 Aralık Cumartesi günü saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

