İSTANBUL 8°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Şubat 2022 Pazar / 5 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5677
  • EURO
    15,5533
  • ALTIN
    788.501
  • BIST100
    1943.81
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sivasspor, Bandırmaspor mesaisine başladı
Spor

Sivasspor, Bandırmaspor mesaisine başladı

DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda, çarşamba günü Bandırmaspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı.

AA6 Şubat 2022 Pazar 14:11 - Güncelleme: 6 Şubat 2022 Pazar 14:11
ABONE OL

Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda çarşamba günü deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştiren antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam eden idman, yarım sahada çift kale maçla sona erdi.

Gaziantep FK maçında 90 dakika forma giyen futbolcular antrenmanda yenileme çalışması yaptı.

Sivasspor, yarın yapacağı idmanın ardından Bandırma'ya gidecek.

Royal Hastanesi Bandırmaspor ile Demir Grup Sivasspor, 9 Şubat Çarşamba günü saat 13.30'da Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.