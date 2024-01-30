Sivasspor, Bartuğ Elmaz transferini duyurdu

Fenerbahçe'de bu sezon orta saha rotasyonunda fazla forma şansı bulamayan Bartuğ Elmaz'ın yeni adresi belli oldu.

Süper Lig Sivasspor, Bartuğ Elmaz'ı sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Kulüpten Bartuğ Elmaz için yapılan açıklamada, 'Ailemize hoş geldin Bartuğ Elmaz. EMS Yapı Sivasspor'umuz, Bartuğ Elmaz'ı renklerine bağladı.' ifadelerine yer verildi.

BARTUĞ ELMAZ'IN FENERBAHÇE KARNESİ

Bartuğ Elmaz, Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 8 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 1'inde ilk 11'de yer aldı. Toplam 126 dakika sahada kalan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, 1 asistle skora etki etti.