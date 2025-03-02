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Spor

Sivasspor, Başakşehir maçına hazır

Süper Lig'in 26. haftsında yarın deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak olan Sivasspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

IHA2 Mart 2025 Pazar 12:39 - Güncelleme:
Sivasspor, Başakşehir maçına hazır
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Trendyol Süper Lig'in 26. hafta maçında yarın deplasmanda Başakşehir FK ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın son bölümünde taktik çalışmalar yaptı.

Hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor, bugün İstanbul'a giderek kampa girecek.

Başakşehir ile Sivasspor, yarın saat 20.30'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaşacak.

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