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Spor

Sivasspor, Başakşehir maçının hazırlıklarına devam ediyor

Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta mücadelesinde evinde Başakşehir ile karşılaşacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanlarla maçın hazırlıklarını sürdürdü.

IHA7 Nisan 2023 Cuma 18:29 - Güncelleme:
Sivasspor, Başakşehir maçının hazırlıklarına devam ediyor
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Spor Toto Süper Lig'in 28. hafta maçında Başakşehir ile karşılaşacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yağmur altında gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, üç grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve baskı çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise tam sahada çift kale maç yaptı.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek.

Diğer yandan Umut Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ve İlkadım Gelişim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkez öğrencileri antrenman öncesi futbolcularla bir araya geldi.

Sivasspor ile Başakşehir 9 Nisan Pazar günü saat 16.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Arda Kardeşler görev yapacak.

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