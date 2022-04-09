Sivasspor Başakşehir maçının taktiğini çalıştı

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, 1 saat sürdü.

Isınma ve açma-germe hareketleriyle başlayan idman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Son bölümde taktik ağırlıklı çalışan futbolcular, kulüp tesislerinde kampa girdi.

Demir Grup Sivasspor ile Medipol Başakşehir yarın saat 16.00'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

Mücadelede hakem Halil Umut Meler görev yapacak.