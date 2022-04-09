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Spor

Sivasspor Başakşehir maçının taktiğini çalıştı

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın Medipol Başakşehir'i ağırlayacak Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını tamamladı.

AA9 Nisan 2022 Cumartesi 13:57 - Güncelleme: 9 Nisan 2022 Cumartesi 13:57
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Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, 1 saat sürdü.

Isınma ve açma-germe hareketleriyle başlayan idman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Son bölümde taktik ağırlıklı çalışan futbolcular, kulüp tesislerinde kampa girdi.

Demir Grup Sivasspor ile Medipol Başakşehir yarın saat 16.00'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

Mücadelede hakem Halil Umut Meler görev yapacak.

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