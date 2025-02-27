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Spor

Sivasspor, Başakşehir mesaisine başladı

Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak olan Sivasspor maçın hazırlıklarına teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde başladı.

AA27 Şubat 2025 Perşembe 17:13 - Güncelleme:
Sivasspor, Başakşehir mesaisine başladı
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Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 3 Mart Pazartesi günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma çalışmasıyla başladı.

Ardından rondo çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, yarı sahada çift kale maçla idmanı tamamladı.

RAMS Başakşehir ile Net Global Sivasspor, 3 Mart Pazartesi günü saat 20.30'da Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaşacak.

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