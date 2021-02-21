DHA 21 Şubat 2021 Pazar 19:28 - Güncelleme: 21 Şubat 2021 Pazar 19:28

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı hafta maçında kendi sahasında konuk ettiği Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından başkan Mecnun Otyakmaz basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Otyakmaz, "Gerçekten çok önemli bir karşılaşmaydı. Eşik atlama maçıydı. Bu yıl içeride çok fazla maç kazanamadık. Mutlaka kazanılması gereken bir maçtı. Arkadaşlarımızda işin ciddiyetine varmışlardı. Buda sahaya yansıdı, dolayısıyla 2-0 gibi net bir skorla da maçı kazanmış olduk.

Rakibimiz de aslında iyi başladı bizi zorlayacaklarını da hissettirdiler ama bulduğumuz gollerle de maçı kazanmayı bildik. Bundan sonra daha rahat, daha yukarılar için mücadele edeceğiz. Böylece stresli bir süreçten uzaklaştık diyebiliriz. Bizi en çok yaralayan sık maç oynamak ve koronavirüs sayısının fazlalığıydı.

İlk koronavirüs görüldükten yaklaşık 2 ay sonra temizleyebildik. Bu arada da çok fazla maça eksik çıktık. Şimdi artık toparlanma zamanı. Koronavirüsü diğer takımlarda maalesef görüyoruz. İnşallah bundan sonra bizde ve diğer takımlarda sakatlığın olmadığı maçlar oynarız" dedi.