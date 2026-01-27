İSTANBUL 16°C / 9°C
Spor

Sivasspor Başkanı Özçoban açıkladı: VAR ve AVAR hakemleri istifa etti

Sivasspor Başkanı Burak Özçoban, Amedspor maçındaki golün ofsayt olduğunu belirterek VAR sürecine tepki gösterdi. Özçoban, VAR hakemi Alper Çetin ile AVAR hakemi Serkan Çimen'in hatalarını kabul ederek görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.

27 Ocak 2026 Salı 00:59
Sivasspor Başkanı Özçoban açıkladı: VAR ve AVAR hakemleri istifa etti
Sivasspor Başkanı Burak Özçoban, Amedspor ile oynadıkları maçla ilgili açıklamalarda bulundu.

Amedspor'un golünün ofsayt olduğu yönünde itirazda bulunan Sivasspor'da başkan Burak Özçoban, yaptığı açıklamada mücadelenin VAR hakemi Alper Çetin ve AVAR hakemi Serkan Çimen'in görevlerini bıraktığını söyledi.

Burak Özçoban, "Amedspor ile oynadığımız maçta yediğimiz gol ofsayt. Mecnun Başkan ile görüştüm. VAR hakemi Alper Çetin ile AVAR hakemi Serkan Çimen istifa etti. Gerekli işlemler yapıldı. Hakemler hatalarını kabul edip, kendileri istifa etti." dedi.

1. Lig'de oynanan Sivasspor - Amedspor karşılaşması 1-1 sona ermişti.

  • Sivasspor Başkanı
  • VAR Hakemi
  • Ofsayt Golü

