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Spor

Sivasspor, Benjamin Kimpioka'yı kadrosuna kattı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor 25 yaşındaki futbolcu Benjamin Kimpioka'y kadrosuna kattığını açıkladı.

AA23 Temmuz 2025 Çarşamba 18:46 - Güncelleme:
Sivasspor, Benjamin Kimpioka'yı kadrosuna kattı
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, 25 yaşındaki hücum oyuncusu Benjamin Kimpioka ile anlaştı.

Kulübün açıklamasına göre İstanbul'a gelen Kimpioka, Sivasspor Kulübü Başkanı Gökhan Karagöl'ün katıldığı imza töreninde kendisini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.

İsveç'te doğan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti asıllı Kimpioka, futbola IK Sirius altyapısında başladı. Kimpioka, kariyerinde Sunderland, Southend United, AIK, Luzern ve son olarak St. Johnstone takımlarının formalarını giydi.

Profesyonel kariyerinde bugüne dek 211 maça çıkan Kimpioka, 49 gol kaydetti.

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