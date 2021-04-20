20 Nisan 2021 Salı 18:56 - Güncelleme: 20 Nisan 2021 Salı 19:47

Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 19.00'da başlayan Sivasspor - Beşiktaş maçını Fırat Aydınus yönetiyor. Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapıyor. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Onur Özütoprak. Müsabakanın VAR koltuğunda Ali Şansalan otururken, AVAR'da ise Burak Şeker bulunuyor.

Takımların ilk 11'leri şöyle:

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Ahmet, Caner, Samba, Uğur, Claudemir, Fayçal, Robin, Erdoğan, Max Gradel, Yatabare

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Josef, Atiba, Dorukhan, Ghezzal, Larin, Aboubakar

SİVASSPOR: 0 - BEŞİKTAŞ: 0 (CANLI ANLATIM)

- Maç başladı

4. dakikada Aboubakar'ın Sivasspor savunmasının arkasına attığı pasa Larin hareketlendi ancak kaleci Ali Şaşaş erken davranarak topa sahip oldu.

8. dakikada soldan Gradel'in Beşiktaş ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta, kale sahası ön çizgisi üzerinde Vida topu karşıladı ve tehlikeyi savuşturdu.

9. dakikada Gradel Beşiktaş ceza sahasının solunda topla buluştu ve son çizgiye inerken topu ortaya çevirdi ancak Vida topa ayak koydu ve meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

10. dakikada Yatabare'nin pasıyla Robin Yalçın Beşiktaş ceza sahasının solunda topla buluştu ve meşin yuvarlağı penaltı noktasına gönderdi. Fajr bu noktada gelişine vurmak istedi ancak ıska geçti. Seken topa ceza sahası sağ çaprazında Erdoğan vurdu ancak üstten aut.

15. dakikada Aboubakar, Larin ile verkaç yapıp Sivasspor ceza sahasına girmek istedi. Ama Larin'in pası hızlı olunca top kalecide kaldı.

22. dakikada Erdoğan, sağ kanattan ortasını Beşiktaş ceza sahasına yaptı ancak savunmadan kornere çıktı top.

25. dakikada Larin, Atiba'dan aldığı pasla soldan Sivasspor ceza sahasına girdi ve son çizgide topu ortaya çevirdi ancak kaleci Ali Şaşal'da kaldı meşin yuvarlak.

28. dakikada Ghezzal'ın sağdan Sivasspor ceza sahasına doldurduğu topu kaleci Ali Şaşal çıktı ve aldı.

37. dakikada Ghezzal'ın soldan Sivasspor ceza sahasına doğru kullanduğu serbest vuruşta, savunma topu kafayla karşıladı ve tehlikeyi uzaklaştırdı.

39. dakikada Sivasspor kalesini cepheden gören bir noktadan, Ghezzal'ın ceza sahasına doğru gönderdiği topa kaleci Ali Şaşal kolaylıkla sahip oldu.

40. dakikada Ghezzal'ın pasıyla Sivasspor ceza sahasında sol çaprazda topla buluşan Larin'in şutu yandan dışarı çıktı.

45. dakikada Beşiktaş ceza sahasına yapılan ortaya Max Gradel bomboş durumda kafayı vurdu ancak top az farkla dışarda.

İlk yarı 0-0 sona erdi.