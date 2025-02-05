Sivasspor, Beşiktaş maçı için hazırlıklara başladı

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 8 Şubat Cumartesi günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma çalışmasıyla başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, dar alan oyun ve yarı saha çift kale maçla idmanı tamamladı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda dün Kocaelispor ile oynanan maçta 60 dakika üzerinde forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı.

Sivasspor, hazırlıklarına yarın devam edecek.