  • Sivasspor, Bodrum FK deplasmanında kazandı
Spor

Sivasspor, Bodrum FK deplasmanında kazandı

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Özbelsan Sivasspor, deplasmanda Sipay Bodrum FK'yi 2-1 mağlup etti. Konuk ekip, aldığı bu galibiyetle haftayı 3 puanla kapattı.

19 Ocak 2026 Pazartesi 22:12
Sivasspor, Bodrum FK deplasmanında kazandı
Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Özbelsan Sivasspor deplasmanda, Sipay Bodrum FK'yi 2-1 yendi.

Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Arif Dilmeç

Sipay Bodrum FK: Bahri Can Tosun, Ajeti, Ali Aytemur, Mert Yılmaz (Dk. 83 Adem Metin Türk), Cenk Şen, Ahmet Aslan, Musah Mohammed (Dk. 70 Ege Bilsel), Dimitrov, Brazao, Ali Habeşoğlu (Dk. 75 Imeri), Taulant Seferi

Özbelsan Sivasspor: Göktuğ Bakırbaş, Appindangoye, Murat Paluli, Okan Erdoğan (Dk. 10 Mert Çelik), Emirhan Başyiğit (Dk. 90+4 Yusuf Çağlar Kefkir), Uğur Çiftçi, Malle (Dk. 73 Kimpioka), Bekir Turaç Böke, Kamil Fidan (Dk. 85 Mehmet Fevzi Yıldırım), Ethemi, Cihat Çelik

Goller: Dk. 45 Taulant Seferi (Sipay Bodrum FK), Dk. 45+1 Uğur Çiftçi, Dk. 66 Bekir Turaç Böke (Özbelsan Sivasspor)

Kırmızı kart: Dk. 90+3 Ajeti (Sipay Bodrum FK)

Sarı kartlar: Dk. 23 Mert Çelik, Dk. 40 Uğur Çiftçi, Dk. 90+8 Murat Paluli, Dk. 90+10 Kimpioka (Özbelsan Sivasspor)

