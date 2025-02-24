Sivasspor, Bodrum FK maçına hazır!

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3. hafta maçında yarın sahasında Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak Net Global Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmalarla son buldu.

Sakatlığı bulunan Tolga Ciğerci takımdan ayrı koştu, Garry Rodrigues ise takımla çalışmalara katıldı.

Hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Net Global Sivasspor ile Sipay Bodrum FK, yarın saat 15.00'te BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.