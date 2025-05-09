İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Mayıs 2025 Cuma / 12 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,7509
  • EURO
    43,6596
  • ALTIN
    4154.33
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sivasspor, Bodrum FK maçına hazırlanıyor
Spor

Sivasspor, Bodrum FK maçına hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in 35. hafta maçında sahasında Bodrum FK ile karşılaşacak olan Sivasspor, hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.

IHA9 Mayıs 2025 Cuma 13:33 - Güncelleme:
Sivasspor, Bodrum FK maçına hazırlanıyor
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 35. hafta maçında sahasında Bodrum FK ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar, taktik maçla idmanı tamamladı.

Takımın kuruluşunun 58. yıl dönümü nedeniyle hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Yiğidolar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Sivasspor ile Bodrum FK, 11 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

  • Sivasspor
  • Bodrum FK
  • Antrenman
  • Trendyol Süper Lig

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.