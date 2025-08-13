İSTANBUL 30°C / 23°C
  Sivasspor, Bodrum FK maçına hazırlanıyor
Spor

Sivasspor, Bodrum FK maçına hazırlanıyor

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında sahasında Bodrum FK'yı konuk edecek Sivasspor maçın hazırlıklarını sürdürdü.

AA13 Ağustos 2025 Çarşamba 14:21
Sivasspor, Bodrum FK maçına hazırlanıyor
ABONE OL

Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında sahasında Sipay Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından pas organizasyonları ve atletik koşu yapan kırmızı-beyazlılar, antrenmanın son bölümünde atletik oyunlar oynadı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Sipay Bodrum FK, 17 Ağustos Pazar günü saat 19.00'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

