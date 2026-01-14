İSTANBUL 8°C / 7°C
14 Ocak 2026 Çarşamba
İLETİŞİM VE KÜNYE

Spor

Sivasspor, Bodrum FK mesaisinde

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Bodrum FK ile karşılaşacak olan Sivasspor, maçın hazırlıklarına devam ediyor.

IHA14 Ocak 2026 Çarşamba 16:05
Sivasspor, Bodrum FK mesaisinde
Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında 19 Ocak Pazartesi günü deplasmanda Bodrum FK ile karşılaşacak olan Özbelsan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Yardımcı Antrenör Evren Otyakmaz yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve topa sahip olma çalışmaları gerçekleştiren kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı çift kale oyunla tamamladı.

Yiğidolar, Bodrum FK ile deplasmanda oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

