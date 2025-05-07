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Spor

Sivasspor, Bodrum FK'ya hazırlanıyor

Sivasspor, Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

IHA7 Mayıs 2025 Çarşamba 14:29 - Güncelleme:
Sivasspor, Bodrum FK'ya hazırlanıyor
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Trendyol Süper Lig'in 35. hafta maçında sahasında Bodrum FK ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar, yarım saha maçla idmanı tamamladı.

Yiğidolar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Bodrum FK, 11 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

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