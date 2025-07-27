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Spor

Sivasspor, Bolu kampını tamamladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde Bolu kampını tamamladı.

AA27 Temmuz 2025 Pazar 15:53 - Güncelleme:
Sivasspor, Bolu kampını tamamladı
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un Bolu kampı sona erdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde Bolu'da 17 Temmuz'da başlayan 2. etap kampının bugün tamamlandığı belirtildi.

Takımın, yoğun bir antrenman programının yanı sıra hazırlık maçları da oynayarak sezona en iyi şekilde hazırlandığı bildirildi.

Kampın ardından teknik direktör Korkmaz'ın futbolculara 2 gün izin verdiği ve kırmızı-beyazlı ekibin 30 Temmuz Çarşamba günü kulüp tesislerinde toplanarak, ligin ilk haftasında Erzurumspor FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacağı ifade edildi.

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