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Spor

Sivasspor, Brahima Diarra transferini bitirmeye hazırlanıyor

Sivasspor, Malili orta saha oyuncusu Brahima Diarra ile prensipte anlaşmaya vardı.

IHA7 Ağustos 2024 Çarşamba 10:46 - Güncelleme:
Sivasspor, Brahima Diarra transferini bitirmeye hazırlanıyor
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Yeni sezona iyi bir başlangıç yapmak isteyen Sivasspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Yiğidolar, Malili orta saha oyuncusu Brahima Diarra'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Bonservisi elinde bulunan 21 yaşındaki Malili orta saha oyuncusunun, yıllık ücret konusundaki anlaşmanın tamamlanması halinde hafta sonu Sivasspor ile sözleşme imzalamak üzere Sivas'a gelmesi bekleniyor. Transfere ilişkin kulüpten kısa sürede açıklama yapılacağı ifade edildi.

Son olarak İngiltere 3. Lig ekibi Huddersfield Town'da forma giyen oyuncu, daha sonrasında takımdan ayrılarak kulüpsüz kaldı. Diarra, profesyonel futbol hayatında 61 maçta mücadele etti ve bu süreçte 1 gol, 6 asistle oynadı.

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