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Spor

Sivasspor Casimir Ninga'yı renklerine bağladı

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Avrupa Ligi'nde mücadele edecek ekip, SCO Angers forması giyen Casimir Ninga'yı transfer etti.

DHA27 Ağustos 2020 Perşembe 22:35 - Güncelleme: 27 Ağustos 2020 Perşembe 22:35
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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor, 3'üncü transferini gerçekleştirdi. Kırmızı beyazlı takım geçtiğimiz sezon Fransa Lig 1'de forma giyen Casimir Ninga'nın satın alma opsiyonu ile 1 yıllığına kiralanması konusunda SCO Angers ile anlaşmaya vardı. Sol kanatta görev yapan Casimir Ninga, Sivas'ta kendisini kırmızı beyazlı formaya bağlayan sözleşmeye imza attı.

17 Mayıs 1993'te Çad'ın başkenti N'Djamena'da dünyaya gelen Casimir Ninga daha önce, Mangasport, Renaissance, Montpellier, SM Caen ve geçen sezon da SCO Angers forması terletti.

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