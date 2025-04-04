Sivasspor, Çaykur Rizespor karşılaşmasına hazır

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak Net Global Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmalarla son budu.

Karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor, havayolu ile bugün Rize'ye giderek kampa girecek.

Çaykur Rizespor ile Net Global Sivasspor yarın saat 13.30'da Çaykur Didi Stadyumu'nda karşılaşacak.