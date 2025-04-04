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Spor

Sivasspor, Çaykur Rizespor karşılaşmasına hazır

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 5 Nisan Cumartesi günü Çaykur Rizespor'a konuk olacak Net Global Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarını noktaladı.

AA4 Nisan 2025 Cuma 12:46 - Güncelleme:
Sivasspor, Çaykur Rizespor karşılaşmasına hazır
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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak Net Global Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmalarla son budu.

Karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor, havayolu ile bugün Rize'ye giderek kampa girecek.

Çaykur Rizespor ile Net Global Sivasspor yarın saat 13.30'da Çaykur Didi Stadyumu'nda karşılaşacak.

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