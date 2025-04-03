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Spor

Sivasspor, Çaykur Rizespor'a hazırlanıyor

Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak Sivasspor maçın hazırlıklarına devam ediyor.

AA3 Nisan 2025 Perşembe 13:14 - Güncelleme:
Sivasspor, Çaykur Rizespor'a hazırlanıyor
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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak Net Global Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Kırmızı-beyazlı ekip, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanı taktik maçla tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak Rize'ye gidecek.

Çaykur Rizespor ile Net Global Sivasspor, 5 Nisan Cumartesi günü saat 13.30'da Çaykur Didi Stadı'nda karşılaşacak.

Bu arada Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel ve beraberindeki heyet, Sivasspor antrenmanını ziyaret ederek, takıma başarı diledi.

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