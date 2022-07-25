İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Temmuz 2022 Pazartesi / 26 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,8437
  • EURO
    18,2844
  • ALTIN
    987.18
  • BIST100
    2546.2
Spor

Sivasspor, Clinton N'Jie'nin peşinde

DG Sivasspor, Dinamo Moskova'dan ayrılan 28 yaşındaki Kamerunlu sağ kanat Clinton N'Jie ile temasa geçti.

IHA25 Temmuz 2022 Pazartesi 16:06 - Güncelleme:
ABONE OL

Sivasspor, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yiğidolar, Dinamo Moskova'dan ayrılan 28 yaşındaki Kamerunlu sağ kanat Clinton N'Jie'i renklerine bağlamak istiyor.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın istediği oyuncular arasında yer alan N'Jie ile ilk görüşme gerçekleştirildi. Kırmızı-beyazlılar, tecrübeli oyuncuyu lig başlamadan kadrosuna katmanın peşinde.

N'jie; Lyon, Tottenham, Marsilya ve Dinamo Moskova gibi takımlarda oynadı. Kariyerinde 213 maça çıkan Clinton, 30 defa da gol attı. Kamerun A Milli Takımı'nda ise 29 karşılaşmada ter döken başarılı oyuncu, 10 kez fileleri sarstı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.