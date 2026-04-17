İSTANBUL 15°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Nisan 2026 Cuma / 1 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,8662
  • EURO
    52,9723
  • ALTIN
    6903.42
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sivasspor, Çorum deplasmanına hazırlanıyor
Sivasspor, Çorum deplasmanına hazırlanıyor

Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında deplasmanda Çorum FK ile karşılaşacak Sivasspor, hazırlıklarını sürdürdü.

IHA17 Nisan 2026 Cuma 13:50
ABONE OL

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında deplasmanda Çorum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör İsmet Taşdemir ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, top koruma ve pas çalışmasının ardından taktik çalışmalar yapıldı. Kırmızı-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Çorum FK ile Sivasspor arasındaki mücadele, 19 Nisan Pazar günü saat 16.00'da Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak.

  • Sivasspor
  • Çorum FK deplasmanı
  • Lig hazırlıkları

ÖNERİLEN VİDEO

Mersin'de korku dolu anlar: Kamyon lastiği bomba gibi patladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.