1 Mart 2026 Pazar
Spor

Sivasspor deplasmanda 3 puanın sahibi

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Sivasspor, deplasmanda Serikspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti.

1 Mart 2026 Pazar 15:53
Sivasspor deplasmanda 3 puanın sahibi
ABONE OL

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Özbelsan Sivasspor, deplasmanda Serikspor'u 1-0 yendi.

Stat: Serik İsmail Oğan

Hakemler: Ayberk Demirbaş, Batuhan Bıyıklı, Oğuzhan Kocaçoban

Serikspor: Veysel Sapan, Martynov, Cengiz Demir (Dk. 75 Sertan Taşın), Selim Dilli (Dk. 88 Şeref Özcan), Montes, Nwachukvu (Dk. 88 Sadygov), Skvortsov, Burak Asan (Dk. 75 Emre Nefiz), Nalepa, Sami Gökhan Altıparmak, Topalli (Dk. 75 Adeola)

Özbelsan Sivasspor: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Mehmet Fevzi Yıldırım, Appindangoye, Okan Erdoğan, Emirhan Başyiğit, Yusuf Cihat Çelik, Okoronkwo (Dk. 89 Bekir Turaç Öke), Mert Çelik (Dk. 85 Özkan Yiğiter), Kamil Fidan (Dk. 73 Avramovski), Ethemi (Dk. 85 Murat Paluli), Manaj

Goller: Dk. 48 Manaj (Özbelsan Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 45+1 Nalepa (Serikspor), Dk. 12 Manaj, Dk. 34 Okan Erdoğan, Dk. 78 Appindangoye, Dk. 94 Murat Paluli (Özbelsan Sivasspor)

