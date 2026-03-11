İSTANBUL 15°C / 6°C
Spor

Sivasspor deplasmandan 3 puanla döndü

Trendyol 1. Lig'in 30. hafta maçında Sivasspor, deplasmanda Hatayspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.

AA11 Mart 2026 Çarşamba 15:55 - Güncelleme:
Sivasspor deplasmandan 3 puanla döndü
ABONE OL

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Özbelsan Sivasspor, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-1 yendi.

Stat: Sarıseki Fuat Tosyalı

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Burak Sami Şad, Kadir Akıllı

Atakaş Hatayspor: Emir Dadük, Muhammed Gönülaçar, Yılmaz Cin (Dk. 71 Mustafa Sait Aydın), Ünal Emre Durmuşhan (Dk. 46 Ating), Seyit Gazanfer (Dk. 64 Ersin Aydemir), Yunus Azrak (Dk. 46 Ali Yıldız), Sinan Özen (Dk. 80 Cenk Doğan), Sharif Osman, Chaadaev, Yiğit Ali Buz, Melih Şen

Özbelsan Sivasspor: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Appindangoye, Okan Erdoğan, Emirhan Başyiğit (Dk. 46 Mehmet Feyzi Yıldırım), Murat Paluli, Bekir Turaç Böke, Emre Gökay (Dk. 80 Malle), Mert Çelik (Dk. 31 Kerem Atakan Kesgin), Ethemi, Avramovski (Dk. 80 Badji), Yusuf Cihat Çelik (Dk. 57 Kamil Fidan)

Goller: Dk. 63 Bekir Turaç Böke, Dk. 86 Badji (Özbelsan Sivasspor), Dk. 77 Muhammed Gönülaçar (Penaltıdan) (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 28 Melih Şen, Dk. 85 Ali Yıldız (Atakaş Hatayspor)

