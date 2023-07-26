İSTANBUL 37°C / 26°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Temmuz 2023 Çarşamba / 9 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9521
  • EURO
    29,8365
  • ALTIN
    1703.54
  • BIST100
    6736.31
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sivasspor, Erhan Erentürk ve Gerson Rodrigues'i kadrosuna kattı
Spor

Sivasspor, Erhan Erentürk ve Gerson Rodrigues'i kadrosuna kattı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden sol kanat oyuncusu Gerson Rodrigues ve kaleci Erhan Erentürk'ü kadrosuna kattı.

AA26 Temmuz 2023 Çarşamba 16:36 - Güncelleme:
Sivasspor, Erhan Erentürk ve Gerson Rodrigues'i kadrosuna kattı
ABONE OL

Sivasspor, sol kanat oyuncusu Gerson Rodrigues ile kaleci Erhan Erentürk'ü renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, Lüksemburg asıllı Portekizli futbolcu Gerson Rodrigues'in 2023-2024 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda Dinamo Kiev kulübü ile anlaşmaya vardı.

Sivas temsilcisi, kaleci Erhan Erentürk ile de 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Gerson Rodrigues ve Erhan Erentürk için Erzurum kampında Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın da katılımıyla imza töreni düzenlendi.

Açıklamada, "Gerson Rodrigues'e ve Erhan Erentürk'e Sivasspor'umuza 'hoş geldin' der, formamız altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.