8 Ocak 2026 Perşembe / 20 Recep 1447
Spor

Sivasspor, Erzurumspor mesaisinde

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında sahasında Erzurumspor'u konuk edecek Sivasspor, maçın hazırlıklarına devam ediyor.

IHA8 Ocak 2026 Perşembe 15:39
Sivasspor, Erzurumspor mesaisinde
ABONE OL

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında sahasında Erzurumspor'u konuk edecek olan Özbelsan Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve top koruma çalışmaları gerçekleştiren kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı taktik çalışmaları ile tamamladı.

Özbelsan Sivasspor - Erzurumspor karşılaşması, 11 Ocak 2026 Pazar günü saat 16.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

