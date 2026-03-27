  • Haberler
  • Spor
  • Sivasspor, Esenler Erokspor maçının mesaisine başladı
Spor

Sivasspor, Esenler Erokspor maçının mesaisine başladı

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında sahasında Esenler Erokspor'u konuk edecek olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

AA27 Mart 2026 Cuma 20:35 - Güncelleme:
Sivasspor, Esenler Erokspor maçının mesaisine başladı
Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında sahasında Esenler Erokspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından atletik koşu çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı çift kale oyunla tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Özbelsan Sivasspor ile Esenler Erokspor arasındaki mücadele, 5 Nisan Pazar günü saat 16.00'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak.

