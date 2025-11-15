İSTANBUL 17°C / 9°C
Spor

Sivasspor, Esenler Erokspor mesaisinde

Sivasspor, 1. Lig'in 14. haftasında deplasmanda Esenler Erokspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

15 Kasım 2025 Cumartesi 14:14
Sivasspor, Esenler Erokspor mesaisinde
ABONE OL

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında deplasmanda Esenler Erokspor ile karşılaşacak Özbelsan Sivasspor, maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde kulüp tesislerindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı dar alan oyun ile tamamladı.

Özbelsan Sivasspor, Esenler Erokspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Esenler Erokspor-Özbelsan Sivasspor karşılaşması, 23 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Esenler Erok Stadyumu'nda oynanacak.

